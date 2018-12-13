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ОЖД поможет "Чижику" в ликвидации ДТП и сходе с рельсов
Сегодня, 13:04
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lesjasap

ОЖД поможет "Чижику" в ликвидации ДТП и сходе с рельсов

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Благодаря навыкам мастеров ОЖД трамвай сможет быстрее восстановить движение на путях.

Специалисты Октябрьской железной дороги помогут частному трамваю "Чижик" в ликвидации аварийных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД. Сотрудники компании отметили, что готовы оказать поддержку в разрешении возможных ДТП с участием трамвая.

Между организациями заключен договор на оказание услуг. Второй стороной контракта выступает "Транспортная концессионная компания". По условиям соглашения, работники из дирекции аварийно-восстановительных работ будут направляться на ДТП с "Чижиком". В случае, если транспортное средство сойдет с рельсов, они также окажут помощь в возвращении его на пути. Опыт представителей ОЖД поможет минимизировать сбои в движении.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге чиновники изъяли у уличных торговцев 3 тысячи сувениров.

Фото: Piter.tv

Теги: ожд, трамвай чижик
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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