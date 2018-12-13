В Петербурге чиновники изъяли у уличных торговцев 3 тысячи сувениров

В центре Петербурга сотрудники ККИ провели рейс по освобождению территории города от незаконной торговли.

Представители ККИ провели рейды против незаконного занятия городской территории торговыми площадями. В Адмиралтейском и Центральном районах города специалисты изъяли около трех тысяч товаров. В адрес нарушителей составлено восемь административных протоколов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Чиновники отметили, что рейд на Вознесенском проспекте избавил Петербург от двух столов с нелегальной сувенирной продукцией. Подобные столы и палатки также были обнаружены на Малой Морской улице, Исаакиевской площади и набережной канала Грибоедова. На некоторых участках торговля осуществлялась прямо в салоне автомобиля. Кроме обычных предметов, несанкционированные продавцы реализовывали также туристические билеты и хлебобулочную продукцию.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петергофе ликвидировали ресторан, который мешал прохожим.

Фото: пресс-служба ККИ