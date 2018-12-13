В Петергофе ликвидировали ресторан, который мешал прохожим 

Закрытая терраса занимала практически весь тротуар .

В среду, 15 мая, в Петергофе снесли ресторан, который мешал прохожим. Об этом сообщает пресс-служба ККИ.

Так, закрытая терраса заняла практически весь тротуар и из-за этого отдыхающие не могли спокойно передвигаться. В ведомстве отметили, что у владельца кафе не было никаких правоустанавливающих документов на занятие этих 66 квадратных метров городской земли.

Хозяин этой постройки получил соответствующее уведомление еще в апреле, но никаких действий не предпринял. Его привлекут к административной ответственности.

Кроме того, сотрудники ККИ ликвидировали летнее кафе на стрелке Васильевского острова, у Ростральной колонны возле Дворцового моста. Известно, что срок необходимой документации истек еще в ноябре прошлого года. Ведомство изъяло столы и стулья кафе. В отношении арендатора возбуждено дело об административном правонарушении.

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Фото:пресс-служба ККИ