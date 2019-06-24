На даче под Петербургом нашли тела замерзшей пары

С места происшествия помимо прочего изъяли канистру со спиртосодержащей жидкостью.

В понедельник, 15 февраля, в полицию Волховского района Ленобласти обратились сотрудники скорой помощи. Медики сообщили об обнаружении двух трупов в одном из домов в деревне Жуковщина. Об этом стало известно от источника в правоохранительных органах.

Погибшими оказались 32-летние безработные мужчина и женщина. Их тела были обморожены.

С места происшествия изъяли два ноутбука, телефон и канистру со спиртосодержащей жидкостью. Полиции предстоит установить причины смерти этих людей.

Ранее на Васнецовском проспекте из окна восьмого этажа выпала 17-летняя девушка.

Фото: pixabay.com