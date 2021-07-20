На даче Маяковского в Левашово разбили мини-огород

Идею общественного огорода поддержали в ВООПиК, сейчас там разрабатывают проект реставрации памятника.

На даче Маяковского в поселке Левашово разбили общественный огород, на 10 грядках посадили лук, зелень и яблони. Идея принадлежит краеведам команды "Гэнгъ", среди садоводов – команда "История одного проекта" и активисты из "Открытого города". Они сами будут поливать и удобрять посадки, а также собирать урожай. В этом году огород работает в тестовом режиме.

Я очень надеюсь, что у меня получится в следующем году на большем количестве грядок привлечь сюда еще местных ребят. Потому что в Левашово 8 домов престарелых, как мне удалось выяснить. И я надеюсь, что у меня получится договориться, чтобы бабушки и дедушки приходили к нам, и не работали, а просто проводили здесь с нами время. Ксения Сидорина, участница краеведческого объединения "Гэнгъ", куратор проекта

Лето 1918 года Владимир Маяковский провел с Бриками в Левашово: они играли в карты, ходили за грибами и праздновали 25-летие поэта. Сейчас земля находится на балансе у ВООПиК, которое поддержало проект огорода, чтобы привлечь внимание к состоянию памятников архитектуры.

К сожалению, после расселения долгие годы объект оставался без охраны, без эксплуатации, за ним практически никто не следил. Самое главное, что сейчас идет разработка силами ВООПиК проект реставрации. Антон Иванов, заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения ВООПиК

19 июля в День рождения поэта библиотека им. Маяковского воссоздала образ дачной жизни, ее частью стал огород. Гости сыграли партию "короля" с Маяковским, полюбовались футуристическими инсталляциями и угостились стаканом молока.

Алексей Шишкин, наш коллега, краевед, петербурговед, подробно исследовал лето 1918 года, когда Маяковский отдыхал с Бриками и работал над пьесой "Мистерия-Буфф". Уже в следующем году мы планируем сделать большой фестиваль, частью которого станет программа здесь. Тимур Ивашкевич, начальник управления культурной деятельности библиотеки им. Маяковского

В августе здесь организуют лекции и мастер-классы от садоводов, например, как вырастить микрозелень на балконе.

Видео, фото: Piter.TV