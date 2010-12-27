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На чистку городских рек Петербурга выделят 224 миллиона рублей
Вчера, 22:19
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IRINA_CHALKINA
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На чистку городских рек Петербурга выделят 224 миллиона рублей

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Подрядчика определят уже в грядущем месяце.

На чистку городских рек Петербурга выделят 224 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на сайте "Госзакупок".

Согласно документам, загрязнения ликвидируют в 18 районах города. 

Так, на чистку Орлиного верхнего и нижнего прудов водоподводящей системы фонтанов г. Петергофа Смольный выделит более 36 миллионов рублей. Также на очистку в акватории  Выборгского, Петроградского и Приморского районов уйдет 40 миллионов, а в  Кировском и Красносельском райне на ликвидацию мусора выделят 34 миллиона .

Подрядчика определят в ноябре.

Ранее мы сообщали о том, что  у Эрмитажа появился гимн 

Фото:Pixabay

 

 

 

 

 

Теги: очистка рек и каналов , реки петербурга
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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