На чистку городских рек Петербурга выделят 224 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на сайте "Госзакупок".
Согласно документам, загрязнения ликвидируют в 18 районах города.
Так, на чистку Орлиного верхнего и нижнего прудов водоподводящей системы фонтанов г. Петергофа Смольный выделит более 36 миллионов рублей. Также на очистку в акватории Выборгского, Петроградского и Приморского районов уйдет 40 миллионов, а в Кировском и Красносельском райне на ликвидацию мусора выделят 34 миллиона .
Подрядчика определят в ноябре.
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