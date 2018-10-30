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"Атланты держат небо": у Эрмитажа появился гимн 

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Автор композиции – бард Александр Городницкий.

Во вторник, 30 октября, стало известно, что у Эрмитажа появился гимн. Об этом информирует телеканал "Санкт-Петербург".

Гимном стала песня барда Александра Городницкого "Атланты держат небо",  написанная в 1963 году. Отметим, что эта же композиция считается неофициальным гимном Петербурга.

Сегодня было подписано соглашение об использовании песни в качестве официального гимна музея было. Известно, что исполнять гимн будет Городницкий.

Ранее мы сообщали о том, что в своем новом клипе Ванесса Парадиз все время качается на качели

Видео:Архив авторской песни/YouTube

 

 

 

 

 

Теги: александр городницкий , гимн эрмитажа , эрмитаж
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура Музыка

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