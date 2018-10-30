В своем новом клипе Ванесса Парадиз все время качается на качели

На официальном канале Ванессы Парадиз представлен видеоклип на песню Ces mots simples из нового альбома.
Французская актриса и певица готовится к выпуску своего нового альбома Les sources, релиз которого назначен на 16 ноября. Сегодня в свет вышел новый клип певицы на композицию Ces mots simples из этого альбома.
Сообщается, что над песней Ванесса работала со своим мужем, французским писателем и режиссером Самюэлем Беншетри. Самюэль написал стихи, а Ванесса сочинила к ним музыку. Режиссером клипа стал Жан-Батист Мондино, который снимал клипы для Мадонны, Ленни Кравитца и других популярных исполнителей.
В новом клипе Ванесса Парадиз всю песню качается на качели над водной гладью. Клип получился романтичным и нежным.
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Видео: VanessaParadisVEVO