В своем новом клипе Ванесса Парадиз все время качается на качели

На официальном канале Ванессы Парадиз опубликован клип на песню Ces mots simples из нового альбома, релиз которого назначен на 16 ноября.

На официальном канале Ванессы Парадиз представлен видеоклип на песню Ces mots simples из нового альбома.

Французская актриса и певица готовится к выпуску своего нового альбома Les sources, релиз которого назначен на 16 ноября. Сегодня в свет вышел новый клип певицы на композицию Ces mots simples из этого альбома.

Сообщается, что над песней Ванесса работала со своим мужем, французским писателем и режиссером Самюэлем Беншетри. Самюэль написал стихи, а Ванесса сочинила к ним музыку. Режиссером клипа стал Жан-Батист Мондино, который снимал клипы для Мадонны, Ленни Кравитца и других популярных исполнителей.

В новом клипе Ванесса Парадиз всю песню качается на качели над водной гладью. Клип получился романтичным и нежным.

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Видео: VanessaParadisVEVO