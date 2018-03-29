МЧС начало вскрывать ледовое покрытие на центральных реках Петербурга

Работы на центральных реках и каналах города продлятся до 1 мая.

В Петербурге начались работы по вскрытию ледового покрытия на центральных реках и каналах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Сегодня, 29 марта, предприятием "Ленводхоз" начались меропрития по вскрытию льда. Лед начали вскрывать на реке Фонтанке, Мойке, канале Грибоедова, Крюкове канале и других водных источников города.

Такие работы проводят весной для предотвращения весенних паводков и наводнений. Поясняют спасатели

Именно поэтому сотрудники МЧС в очередной раз предупредили гостей и жителей Петербурга, что сейчас выход на лёд крайне опасен. Также в ведомстве напомнили, что до 15 апреля действует официальный запрет городского Правительства на выход на лед водоемов, находящихся в черте города. За нарушение данного запрета грозит штраф.

Работы по вскрытию ледового покрытия будут проводиться до 1 мая.

Видео: YouTube / Наталья Габовская