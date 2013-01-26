На четверть снизились продажи авто в Петербурге в I квартале 2022

В период с января по март прошлого года в Петербурге продали 24 959 новых машин, а в этот же период 2022 года – 18 776.

В Петербурге продажи новых машин по итогам первого квартала 2022 года сократились на 24,8% по сравнению с прошлым годом. В Ленобласти снижение составило 26,3%. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщают "Ведомости" со ссылкой на агентство "Автостат".

В период с января по март прошлого года в Петербурге продали 24 959 новых машин, а в этот же период 2022 года – 18 776. Продажи упали у Hyundai (- 28,4%), KIA (- 34,8%), Lada (- 38,8%), BMW (- 33,6%), Volkswagen (- 33,7%) и Skoda (- 40%). Примечательно, что китайский бренд Haval стал на 69% лучше продаваться в городе.

В марте произошло активное падение продаж. В сравнении с февралем обрушение показало на 140%, по данным Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) и группы компаний "Прагматика", объём контрактования новых автомобилей в дилерских центрах, рассчитанный на основе заключённых и расторгнутых контрактов в дилерских центрах на покупку новых автомобилей в течение месяца. Более того, худший показатель контрактования по итогам одного месяца за последние пять лет наблюдений был только в апреле 2020 года, когда дилерские центры из-за локдауна закрылись — это -841%.

Главной причиной снижения продаж стала инфляция и резкий рост цен на новые автомобили на фоне снижения реальных доходов населения, говорят эксперты. На ценах сказалась в свою очередь общая мировая инфляция.

Ранее мы писали, что стал известен самый богатый депутат ЗакСа Петербурга по итогам 2021 года.

Фото: pexels

