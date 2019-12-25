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Стал известен самый богатый депутат ЗакСа Петербурга по итогам 2021 года
21 апреля, 9:04
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Стал известен самый богатый депутат ЗакСа Петербурга по итогам 2021 года

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Депутаты декларируют свои доходы, доходы своего партнера, ребенка, а также имущество.

Стал известен самый богатый депутат ЗакСа по итогам 2021 года. Им оказался единоросс Алексей Долматов. Он задекларировал 32 млн рублей. В собственности парламентария находятся 3 квартиры в России и нежилые помещения, жилой дом в Испании, квартира в Португалии.

На втором месте по доходам оказался Дмитрий Павлов из "Новых людей" с 22 млн. У него и у супруги только российское имущество. 

Спикер ЗакСа Александр Бельский задекларировал 3,1 млн рублей, супруга — 332 тысяч рублей. При этом на нее записаны две машины — "Ягуар" и "Мерседес Бенц".

Напомним, что в 2021 году прошли выборы в Госдуму и ЗакС. Депутаты были избраны в сентябре. 

Фото: Piter.tv

Теги: депутаты, доходы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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