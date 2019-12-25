Стал известен самый богатый депутат ЗакСа Петербурга по итогам 2021 года

Депутаты декларируют свои доходы, доходы своего партнера, ребенка, а также имущество.

Стал известен самый богатый депутат ЗакСа по итогам 2021 года. Им оказался единоросс Алексей Долматов. Он задекларировал 32 млн рублей. В собственности парламентария находятся 3 квартиры в России и нежилые помещения, жилой дом в Испании, квартира в Португалии.

На втором месте по доходам оказался Дмитрий Павлов из "Новых людей" с 22 млн. У него и у супруги только российское имущество.

Спикер ЗакСа Александр Бельский задекларировал 3,1 млн рублей, супруга — 332 тысяч рублей. При этом на нее записаны две машины — "Ягуар" и "Мерседес Бенц".

Напомним, что в 2021 году прошли выборы в Госдуму и ЗакС. Депутаты были избраны в сентябре.

Фото: Piter.tv