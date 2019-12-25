На черной лестнице в жилом доме в Кудрово обнаружили труп

Он находился на 14-м этаже.

Во вторник, 3-го ноября, в полицию поступило сообщение о трупе мужчины, который обнаружили в жилом доме в Кудрово. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Инцидент произошел в 5-м подъезде дома №5 на Венской улице. Погибшим оказался мужчина, его труп находился на черной лестнице. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Обстоятельства смерти пока не известны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина получил ожоги после взрыва баллона в котельной Красносельского района.

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