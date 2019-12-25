  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На черной лестнице в жилом доме в Кудрово обнаружили труп
Сегодня, 12:48
84
nadezhda_sib

На черной лестнице в жилом доме в Кудрово обнаружили труп

0 0

Он находился на 14-м этаже.

Во вторник, 3-го ноября, в полицию поступило сообщение о трупе мужчины, который обнаружили в жилом доме в Кудрово. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Инцидент произошел в 5-м подъезде дома №5 на Венской улице. Погибшим оказался мужчина, его труп находился на черной лестнице. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Обстоятельства смерти пока не известны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина получил ожоги после взрыва баллона в котельной Красносельского района. 

Фото: Pixabay

 

Теги: труп, черная лестница
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии