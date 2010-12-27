Женщина увидела в Лодейнопольском лесу скелет

Полиция разбирается в деталях произошедшего.

Жительница Лодейного Поля при походе в лес наткнулась на скелет. Об этом сообщают городские СМИ.

В среду, 5 августа, она около часа дня пришла в дежурную часть полиции Лодейнопольского района. Она рассказала, что в лесном массиве, который располагается недалеко от объездной дороги, она наткнулась на человеческий скелет. В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия и устанавливают личность человека, чьи останки нашли в лесу.

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Фото: pixabay.com