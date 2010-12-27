Пятеро грибников потерялись в лесах Ленинградской области

Трое пожилых людей ушли в лес и не вернулись в Гатчинском, еще двое исчезли в Ломоносовском и Кингисеппском районах Ленинградской области.

Сентябрь только начался, но уже пятеро пожилых грибников заблудились в лесах Ленинградской области. Об этом сообщают правоохранительные органы.

В среду, 5 августа, в полицию обратился 62-летний житель деревни Батово, так как накануне в лес за грибами за садоводство "Ильинка" ушла его 70-летняя сожительница и до сих пор не вернулась. На вид женщине 65 лет, она невысокого роста и у нее темные волосы, с собой она уносила мобильный телефон. В тот же день из этого садоводства ушла 62-летняя женщина. О пропаже заявила ее 34-летня дочь.

Ранее, поздно вечером, во вторник, 4 сентября в гатчинскую полицию о пропаже 78-летнего мужа сообщила 79-летняя петербурженка. По ее словам, муж ушел в лес еще 31 августа с дачи в садоводстве "Огонек". Пожилой человек ходит с помощью палки, на руке нет одного пальца, одет был в спортивный костюм, на телефон не отвечает.

В Ломоносовском районе ищут 56-летнего жителя Ломоносова, который ушел из дома в 6 утра 4 сентября. Мужчина ходит вальяжно, носит камуфлированный плащ, с собой у него было красное ведро и мобильник.

Также до сих пор ничего не известно о 81-летнем мужчине из деревни Фалилеево Кингисеппского района. Он ушел из дома в лес еще 31 августа. Пенсионер ушел без мобильного телефона.

Главное управление МЧС России по Ленинградской области напоминают,ч тобы спасатели смогли быстрее вас найти и вы смогли переждать это время, нужно:

1. Обязательно брать мобильный телефон. Он позволяет максимально быстро связаться с экстренными службами или родственниками и сообщить о происшествии. Даже если разрядилась батарея, спасатели все равно по нему могут определить круг поисков. Не стоит забывать и про навигатор, которой, есть почти во всех телефонах.

2. Питьевая вода. Большинство людей, вынужденных задержаться в лесу на несколько суток, страдают, в первую очередь, от обезвоживания. Одного литра воды вполне хватит до прихода спасателей.

3. Изофолия - изотермическое спасательное одеяло. В тёплые дни люди мало задумываются о теплой одежде, но к вечеру, сбившись с пути, появляется опасность провести холодную ночь в лесу. Гениальное изобретение учёных – изотермическое одеяло весит около 50 грамм и не занимает много места. Позволяет согреться даже в мокрой одежде.

4. Сигнальный жилет. Большинство грибников не надевают яркую одежду, чтобы не испачкать ее, а зря, ведь так будет проще всего найти пропавшего в лесу. Но если все-таки яркую одежду жалко, то можно надеть сигнальный жилет со светоотражающими полосками. В нем спасатели могут найти вас даже ночью.

5. Средства для разведения костра. Зажигалку или спички для разведения костра брать с собой просто необходимо.

6. Еда. Теоретически, человек может просуществовать без еды несколько дней, но, для поддержания сил можно взять с собой хотя бы шоколад.

7. Лекарства. Здесь всё индивидуально. Но взять обезболивающие и обеззаращивающие средства все же стоит.

Большую часть предметов можно положить в небольшой рюкзак или разложить по карманам. МЧС считает, что ни в коем случае нельзя сожалеть, если просто пришлось проносить свой запас по лесу, ведь в экстренной ситуации этот груз поможет спасти здоровье, а, возможно, и жизнь.

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