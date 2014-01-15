На бульваре Красных Зорь у мужчины отобрали 600 тысяч рублей

Bнцидент произошел в шесть часов утра во дворе дома № 8. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии.

В воскресенье, 20 июня, в Невском районе у дома № 8/2 на бульваре Красных Зорь неизвестный ограбил мужчину, ударив его ножом и забрав 600 тысяч рублей.

Как рассказал Piter.tv источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в шесть часов утра во дворе дома № 8. Злоумышленник напал с ножом и ограбил мужчину. Раненому вызвали карету скорой помощи. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Грабитель стащил пожертвованные деньги из храма-часовни в Ленобласти. Вор украл все пожертвования из храма святой Мариамны.

Фото: Piter.tv