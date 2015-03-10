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На борту самолета, летевшего в Петербург у пассажирки случился сердечный приступ
Сегодня, 14:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На борту самолета, летевшего в Петербург у пассажирки случился сердечный приступ

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Капитан самолета принял решение посадить самолет в Сыктывкаре.

Из-за сердечного приступа пассажирки экстренно сел самолёт, летевший из Новосибирска в Петербург. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Россия".

У одной из пассажирок случился сердечный приступ. Капитан самолета принял решение посадить самолет в Сыктывкаре. Женщину доставили в местную больницу.

Остальных пассажиров доставят в Петербург на резервном самолёте после обеда.

На прошлой неделе в аэропорту Шереметьево Boeing столкнулся со служебным автомобилем.

Фото: Piter.tv

Теги: приступ, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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