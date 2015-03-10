На борту самолета, летевшего в Петербург у пассажирки случился сердечный приступ

Капитан самолета принял решение посадить самолет в Сыктывкаре.

Из-за сердечного приступа пассажирки экстренно сел самолёт, летевший из Новосибирска в Петербург. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Россия".

У одной из пассажирок случился сердечный приступ. Капитан самолета принял решение посадить самолет в Сыктывкаре. Женщину доставили в местную больницу.

Остальных пассажиров доставят в Петербург на резервном самолёте после обеда.

На прошлой неделе в аэропорту Шереметьево Boeing столкнулся со служебным автомобилем.

Фото: Piter.tv