В аэропорту Шереметьево Boeing столкнулся со служебным автомобилем

Пострадал один человек.

Пассажирский самолет Boeing столкнулся с автомобилем противообледенительной обработки на территории аэропорта "Шереметьево". Об этом журналистам рассказали представители местных авиационных служб. Известно, что в результате инцидента есть один пострадавший. Им оказался водитель транспортного средства. На воздушном судне никто не получил повреждений.

Очевидцы уточнили, что в момент чрезвычайной ситуации пилот вырулил самолет к взлетно-посадочной полосе. Рейс SU158 от компании-перевозчика "Аэрофлот" направлялся до мексиканского города Канкун. В результате пришлось менять борт на другой. По предварительным сведениям, самолет зацепил специальную технику крылом. Пассажиры могли наблюдать за ситуацией из иллюминаторов при помощи камеры, которая была установлена на хвосте воздушного корабля.

В Telegram-канале BAZA уточнили, что самолет начал неожиданно двигаться, а стрела поливальной машины зацепилась за борт. Из-за этого техника перевернулась.

При крушении частного самолета в Доминикане погибли девять человек.

Фото и видео: Telegram / Mash