На бирже Петербурга появятся 86 новых иностранных акций

На фондовой бирже буду находиться более 1000 ценных бумаг иностранных эмитентов.

В пятницу, 4 декабря, фондовая биржа Северной столицы начнет организованные торги: инвесторы смогут купить в свой портфель бумаги еще 86 компаний. Об этом сообщил "РБК".

Так, в новый список вошли эмитенты из 11 секторов экономики, в том числе 46 отраслей. Наиболее представлены компании из секторов недвижимости, здравоохранения, IT-технологий, а также нестратегических потребительских товаров. Всего на фондовой бирже города удут находиться 1516 ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитные расписки и еврооблигации.

Полный список опубликован, его можно посмотреть на сайте Санкт-Петербургской фондовой биржи.

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