Ростовские правоохранители задержали организатора аферы в сфере торговли на фондовой бирже

В МВР раскрыли преступную схему.

Сотрудники российских правоохранительных органов из управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий по Ростовской области задержали 26-летнего молодого человека, подозреваемого в мошенничестве. Операция проводилась при участии представителей специального подразделения. Мужчина был пойман во время служебной командировки в Сочи. Предположительно, в 2022 году злоумышленник вместе с неустановленными лицами создал онлайн-ресурс, идентичный одной из брокерских платформ. Далее преступники открыли офис на территории города-курорта и наняли работников, которые даже не догадывались, что стали участниками преступной схемы. ОПГ на сайтах рекрутировала людей, которые занимались поиском вакансий. Далее они созванивались с ними и предлагали подзаработать путём инвестиционной деятельности. В ходе мошеннической схемы эти лица переводили денежные средства в криптовалюту и отправляли ее на указанные им криптокошельки.

Задержанный вместе с сообщниками действовали по двум схемам. Если потерпевший вносил сумму до 500 тысяч рублей, то на липовом сайте имитировалась торговля и рост вложенных средств. Однако никаких отчислений гражданин не получал. Когда сумма превышала 500 тысяч рублей, проводились реальные торги на одном из существующих финансовых рынков. пресс-служба МВД по региону

Полицейские при проведении обысков по месту проживания подозреваемого, а также в офисе изъяли ноутбуки и мобильные устройства.Одной из потерпевших оказалась 33-летняя местная жительница из города Ростова-на-Дону. Она лишилась порядка 2,8 млн рублей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Лабораторию по производству мефедрона выявила полиция вблизи подмосковного Дмитрова.

Фото и видео: МВД России