Лабораторию по производству мефедрона выявила полиция вблизи подмосковного Дмитрова

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ.

Сотрудники российских правоохранительных органов совместно с коллегами по Дмитровскому и при силовой продержке СОБР задержали двоих жителей Москвы в возрасте 25 и 33 лет, которые подозревались в незаконном обороте запрещённого вещества. В пресс-службе полиции заметили, что фигуранты расследования получили от неизвестных лиц необходимые прекурсоры. Далее мужчины наладили производство синтетического наркотика в одной из нежилых построек на участке в СНТ. Незаконный бизнес происходил вблизи деревни Дядьково. В настоящее время в отношении злоумышленников ведется уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ. Подозреваемые находятся под стражей.

В ходе осмотра изъяты поддоны с кристаллическим веществом общей массой более 5,5 кг, которое содержит в своём составе мефедрон, ёмкости с химическими реагентами, различное оборудование, противогазы, костюм химической защиты и электронные весы. пресс-служба МВД России

Мужчина, применивший в ходе конфликта самодельный мачете, задержан столичными полицейскими.

Фото и видео: МВД России