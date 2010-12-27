На берегу Финского залива обнаружили зарубленных тюленят

В сообществе "Спасение тюленей" сообщили, что на берегу Финского залива были найдены мертвые тюлени.

21 октября сообщество, которое спасает тюленей сообщило жуткую новость о том, что обнаружили на берегу Финского залива двух тюленят над которыми жестоко издевались люди.

По данным сообщества "Спасение тюленей" на берегу залива обнаружили двух серых тюлений, один из которых предположительно был зарублен топором, второй по неизвестной причине был мертв. Также сообщается, что сделать могли это рыбаки, которые озлобленно относятся к данному виду животных.

Фото: "Вконтакте" - "Спасение тюленей 699-23-99"