Александр Беглов заявил о создании новой туристической агломерации

На берегу Финского залива и Балтийского моря будут развиваться зоны для туристов. Соответствующее соглашение подписали правительство Петербурга, Ленобласти, Калининградской области и РЖД.
Власти совместно с РЖД будут реализовывать проект "Создание сети маршрутов и туристической инфраструктуры на Российской Балтике". Таким образом, в области туризма может появиться новая агломерация, отметил губернатор Александр Беглов. В будущем соглашение может касаться сотрудничества в области образования и здравоохранения.
Развитие туристической инфраструктуры сделает регионы более привлекательными для девелоперов и туристов.
Фото: Piter.TV
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