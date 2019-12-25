Александр Беглов заявил о создании новой туристической агломерации

К Петербургу и Ленобласти присоединится Калининградская область.

На берегу Финского залива и Балтийского моря будут развиваться зоны для туристов. Соответствующее соглашение подписали правительство Петербурга, Ленобласти, Калининградской области и РЖД.

Власти совместно с РЖД будут реализовывать проект "Создание сети маршрутов и туристической инфраструктуры на Российской Балтике". Таким образом, в области туризма может появиться новая агломерация, отметил губернатор Александр Беглов. В будущем соглашение может касаться сотрудничества в области образования и здравоохранения.

Развитие туристической инфраструктуры сделает регионы более привлекательными для девелоперов и туристов.

Фото: Piter.TV