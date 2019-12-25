  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Александр Беглов заявил о создании новой туристической агломерации
Сегодня, 16:22
153
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Александр Беглов заявил о создании новой туристической агломерации

0 0

К Петербургу и Ленобласти присоединится Калининградская область.

На берегу Финского залива и Балтийского моря будут развиваться зоны для туристов. Соответствующее соглашение подписали правительство Петербурга, Ленобласти, Калининградской области и РЖД.

Власти совместно с РЖД будут реализовывать проект "Создание сети маршрутов и туристической инфраструктуры на Российской Балтике". Таким образом, в области туризма может появиться новая агломерация, отметил губернатор Александр Беглов. В будущем соглашение может касаться сотрудничества в области образования и здравоохранения.

Развитие туристической инфраструктуры сделает регионы более привлекательными для девелоперов и туристов. 

Фото: Piter.TV

Теги: туризм, финский залив
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии