На Будапештской прорвало тепломагистраль: двор заволокло паром

Ремонт теплосети уже ведется.

В ночь на 22 января коммунальные службы занялись ремонтом тепломагистрали во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Известно, что дефект конструкции замечен именно на Будапештской улице.По сведениям от местных жителей, клубы пара исходят от участка, близко расположенного к девятому дому у корпуса 1.

На данный момент аварийная зона огорожена. Сотрудники занимаются ликвидацией произошедшего. Очевидцы отметили, что прорыв превратил двор в локацию, в которой голливудским режиссерам можно было бы снимать продолжение "Сайлент Хилла".

Фото: Подслушано в Купчино | Фрунзенский район