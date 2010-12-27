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В Ленобласти обнаружили еще одну свалку с опасными отходами
Сегодня, 13:30
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nadiputintseva
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В Ленобласти обнаружили еще одну свалку с опасными отходами

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В Лесколово обнаружили незаконную свалку.

Во Всеволожском районе Ленинградской области была найдена свалка с опасными отходами, сообщили в пресс-службе комитета государственного экологического надзора.

Ранее созданная база металлолома, находящая за колючей проволокой, неожиданно превратилась в полигон для мусора. На территорию свозили использованные покрышки и другие запчасти, пришедшие в негодность. Мусор хранили на земле, тем самым загрязняя ее.

Нарушителям грозят крупные штрафы.

Ранее Piter.tv писал, что на Канонерском острове устранили незаконную свалку.

Фото: Пресс-служба комитета государственного экологического надзора Ленобласти  

Теги: незаконные свалки , новости спб
Категории: Новости СПб

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