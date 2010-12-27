На Канонерском острове устранили незаконную свалку

На Канонерском острове ликвидирована нелегальная свалка. Об этом изданию "Росбалт" рассказали в пресс-службе Смольного.

В первых числах ноября этого года службы Санкт-Петербурга начали вывозить отходы на полигоны Ленинградской области. Чтобы вывезти более 50 тыс. кубометров бытового и строительного мусора, правительство Санкт-Петербурга выделило 39 млн рублей.

Согласно госконтракту, работы по уборке этой территории должны были завершиться только 25 декабря, но при этом подрядчик выполнил задание раньше запланированного срока.

Свалка на Канонерском острове существовала почти 3 года. За всё это время там скопилось большое количество строительного мусора, грунта и промышленных отходов. Сейчас эта территория располагает статусом зеленых насаждений и находится во владении комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.