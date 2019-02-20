На базе института имени Павлова появится центр интегративной физиологии

Ожидается, что к 95-летнему юбилею института будет открыта выставка в музеях имени Павлова.

В декабре 2020 года институт имени И.П. Павлова в Петербурге отметит 95-летний юбилей. В праздничный год планируется открытие научного центра интегративной физиологии на базе института. Об этом 7 ноября сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Предполагается. что в новом институте будут работать ученые-физиологи из Франции, Великобритании и России. Специалисты будут изучать нейротехнологии, заниматься моделированием когнитивных процессов человека и проводить различные исследования.

Как отметила глава ФГБУН "Институт физиологии имении И.П. Павлова РАН" Людмила Филаретова, в институте исторически изучали интегративную физиологию еще со времен Ивана Петровича Павлова. У института есть фундамент для дальнейших работ – на базе института изучаются практически все направления физиологии.

К юбилею института планируются программы в музеях имени Павлова в Петербурге и в Колтушах — художники воссоздадут атмосферу научного общества начала прошлого века.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге реконструируют Институт мозга. Планируется, что работы начнутся уже в этом году, а закончатся в 2022 году. Институт мозга человека имени Н. П. Бехтеревой располагается в Петроградском районе на улице Академика Павлова.

Фото: Piter.tv