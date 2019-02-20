Петербуржцев приглашают стать участниками Всероссийской донорской недели

Желающих помочь ждут на 6 пунктах переливания крови, участвующих в акции.

Жителей Петербурга приглашают стать донорами крови. С 8 по 15 июня в стране проходит Всероссийская донорская неделя. К акции уже присоединились более 200 человек.

Больницы ежедневно нуждаются в донорах. Компоненты крови имеют недолгий срок хранения: для эритроцитов он составляет 5 недель, а для тромбоцитов только 5 суток. Поэтому если доноры перестанут сдавать кровь, непрерывная борьба врачей с онкологическими и другими сложными заболеваниями окажется под угрозой. Кроме того, сейчас в Петербурге есть острая необходимость в донорах с отрицательным резус-фактором и донорах плазмы, переболевших COVID-19.

Известно, что из-за коронавируса меры безопасности усилены: персонал проходит дополнительную проверку, донорам измеряют температуру, предоставляют маски и антисептики, помещения регулярно проветривают и обеззараживают. Одновременно в отделениях переливания может находиться не более 50 человек.

Желающих помочь ждут на 6 пунктах переливания крови, участвующих в акции: в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова, клинической больнице № 122 им. Л.Г. Соколова, городской клиническй больнице №31, городском клиническом онкологическом диспансере, больнице Святого Великомученика Георгия, трансфузиологическом отделении клиники им. Петра Великого.

Донором может стать любой гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, который не имеет противопоказаний к донации. Необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС, в некоторых ОПК также требуется регистрация в Петербурге или Ленобласти. Утром перед сдачей крови необходимо неплотно позавтракать.

Ранее мы сообщили, что Больница Святого Георгия ищет переболевших коронавирусом доноров плазмы.

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