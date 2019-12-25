На базах США в районе Токио введен режим ЧС из-за коронавируса

ЧС введен во всем регионе Канто.

Вооруженные силы США в Японии ввели режим ЧС для района вокруг Токио из-за COVID-19. Об этом журналистам рассказал командующий американскими войсками в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер. Он объяснил, что режим ЧС введен во всех войсках, расположенных в региона Канто. кроме столицы страны этот регион захватывает Йокогаму и другие крупные города.

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Командующий пояснил, что в японском региона Канто зарегистрировано большое количество заражений коронавирусом. В связи с этим режим ЧС для военных морских, сухопутных и воздушных сил США будет действовать до пятого мая включительно. Указ распространяется также на гражданское население, включая членов семей военных и сотрудников, занимающихся обеспечением баз и жилых помещений военных.

Напомним, что на утро 6 апреля в Японии зафиксировано за последние сутки 308 новых случаев инфицирования COVID-19. Сейчас в стране с заражением госпитализированы 4586 человек. Наибольшее количество пациентов находятся в Токио (1033 человека) и префектуре Осака (408 человек).

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