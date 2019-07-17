На баннере с защитниками Ленинграда вместо Героя СССР напечатали фото актрисы

Ошибку заметила жительница Петербурга, вскоре плакат заменят.

Жительница Петербурга Жанар Кусаинова обнаружила ошибку на баннере, который появился накануне на площади Мужества. Вместо фотографии Героя Советского Союза, снайпера Алии Молдагуловой на нем напечатали портрет актрисы Айтурган Темировой, которая сыграла защитницу в кино.

В Комитете по межнациональным отношениям заявили, что баннер изготовила подведомственная Комитету организация – Санкт-Петербургский дом национальностей. В ближайшее время ошибку устранят, а плакат заменят.

По факту случившегося будет проведена дополнительная проверка, сотрудников, допустивших ошибку, накажут.

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Фото: Facebook / Жанар Кусаинова, Википедия