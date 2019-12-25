На автодроме "Игора Драйв" построят гостиничный комплекс

Гостиница будет соответствовать критериям и требованиям "Формулы-1".

Накануне, 2 сентября, в кулуарах Восточного экономического форума заявил глава ВТБ Андрей Костин заявил, что на автодроме "Игора Драйв" под Петербургом может появиться гостиничный комплекс – коммерческие структуры готовы к строительству. Гостиница будет соответствовать требованиям "Формулы-1". Об этом сообщил ТАСС.

Напомним, что Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1 с 2014 года проходит на автодроме в Сочи, сам контракт на проведение рассчитан до 2025 года.В этом сезоне этап запланирован на 24-26 сентября. Отмечается, что с 2023 года российский этап переедет в Северную столицу.

Костин уточнил, что существующий гостиничный комплекс просто не сможет принять все команды этапа, и обратил внимание, что государство будет помогать в строительстве.

Ранее мы писали, что губернатор Ленобласти оценил развитие инфраструктуры трассы "Игора Драйв" в 6 миллиардов рублей.

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