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Дом Зингера намерен расстаться с двумя арендаторами через суд
Сегодня, 14:46
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Дом Зингера намерен расстаться с двумя арендаторами через суд

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Арбитражный суд зарегистрировал заявления в отношении ООО "Казанский мост" и ООО "Книжный магазин №1".

Арбитражный суд Петербурга зарегистрировал два исковых заявления о признании недействительными договоры субаренды нескольких помещений в Доме Зингера на Невском проспекте. Как следует из картотеки дел, иски направлены к ООО "Казанский мост" и ООО "Книжный магазин №1".

Истцом выступило ЗАО "Зингер", в качестве третьих лиц привлечены Комитет имущественных отношений, ООО "Санкт-Петербургский дом книги", ООО "В Контакте" и несколько других организаций. Известно, что "Зингер" хочет признать сделки с двумя арендаторами недействительными, как и дополнительные соглашения, которые были заключены летом прошлого года. Одно из заседаний по делу состоится в мае, второе пройдет в июне.

Фото: Piter.TV

Теги: дом зингера, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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