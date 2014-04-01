Дом Зингера намерен расстаться с двумя арендаторами через суд

Арбитражный суд зарегистрировал заявления в отношении ООО "Казанский мост" и ООО "Книжный магазин №1".

Арбитражный суд Петербурга зарегистрировал два исковых заявления о признании недействительными договоры субаренды нескольких помещений в Доме Зингера на Невском проспекте. Как следует из картотеки дел, иски направлены к ООО "Казанский мост" и ООО "Книжный магазин №1".

Истцом выступило ЗАО "Зингер", в качестве третьих лиц привлечены Комитет имущественных отношений, ООО "Санкт-Петербургский дом книги", ООО "В Контакте" и несколько других организаций. Известно, что "Зингер" хочет признать сделки с двумя арендаторами недействительными, как и дополнительные соглашения, которые были заключены летом прошлого года. Одно из заседаний по делу состоится в мае, второе пройдет в июне.

Фото: Piter.TV