Reuters: на аль-Багдади вывел его помощник

Журналисты раскрыли подробности о спецоперации в Сирии, в рамках которой американцы убили лидера террористов.

Местонахождение главаря террористов в Сирии установили благодаря его помощнику. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на личные источники Reuters. Иностранное агентство сообщило, что 25 октября военные США ликвидировали Абу Бакра аль-Багдади в рамках спецоперации. Журналисты опубликовали сведения о том, что главаря поймали при помощи давления на его жену.

Позже журналисты установили, что на след руководителя террористов спецслужбы вывел Исмаэль аль-Этави. Турецкие бойцы арестовали его, когда тот прогуливался по рынку. Затем подозреваемого передали иракским силам безопасности. На допросе иностранец выдал органам власти места встреч и личности мужчин, с которыми он виделся. Благодаря этому американцы узнали, что аль-Багдади скрывается с семьей в районе Идлиба.

Напомним, что аль-Багдади считался главарем террористической группировки "Исламское государство", которая запрещена на территории России.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Фильм - Be Vaghte Sham