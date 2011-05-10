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На Приозерском шоссе горела церковь
Сегодня, 9:12
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На Приозерском шоссе горела церковь

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Тушить огонь прибыли 30 пожарных и шесть спецмашин.

Сегодня утром, 26 июня, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. На Приозерском шоссе вспыхнула церковь святителя Василия Великого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила спасателям в 06:05. Тушить огонь прибыли 30 пожарных и шесть спецмашин. Выяснилось, что пламя распространилось по крыше здания. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Стрельне вспыхнул жилой дом.

Фото: Piter.tv

Теги: горела церковь, горит крыша, мчс, приозерское шоссе, спасатели, храм святителя василия великого
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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