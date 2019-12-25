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На Звездной полыхает квартира
Сегодня, 21:37
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На Звездной полыхает квартира

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На борьбу с огнем отправились 15 спасателей и три пожарные машины.

Во вторник вечером, 27 июня, в Московском районе Петербурга загорелась квартира. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по городу.                          

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 20:01. На Звездной в доме, 5, корпус 1, в квартире началось возгорание. В квартире общей площадью 60 квадратных метров, в двух комнатах и коридоре обгорела обстановка на площади 40 квадратных метров. 

На борьбу с огнем отправились 15 спасателей и три пожарные машины. В 21:03 пожар потушили. Обошлось без пострадавших. 

Ранее под Сестрорецком загорелся частный дом. Сведений о пострадавших не поступало.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Кирилл Липинский

Теги: квартира, огонь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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