На Звездной полыхает квартира

На борьбу с огнем отправились 15 спасателей и три пожарные машины.

Во вторник вечером, 27 июня, в Московском районе Петербурга загорелась квартира. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по городу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 20:01. На Звездной в доме, 5, корпус 1, в квартире началось возгорание. В квартире общей площадью 60 квадратных метров, в двух комнатах и коридоре обгорела обстановка на площади 40 квадратных метров.

На борьбу с огнем отправились 15 спасателей и три пожарные машины. В 21:03 пожар потушили. Обошлось без пострадавших.

Ранее под Сестрорецком загорелся частный дом. Сведений о пострадавших не поступало.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Кирилл Липинский