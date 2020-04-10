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На Зои Космодемьянской спортсмены спасли женщины от мужчины с топором
Сегодня, 21:39
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На Зои Космодемьянской спортсмены спасли женщины от мужчины с топором

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На место происшествия первыми прибыли росгвардейцы, которые обезоружили и положили в наручниках на асфальт буйного незнакомца. 

В воскресенье, 25 июля, в Кировском районе на улице Зои Космодемьянской спортсмены спасли женщину от мужчины с топором. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным издания, нетрезвый мужчина с топором преследовал женщину. Однако все обошлось, потому что эту ситуацию заметили местный спортсмены из центра единоборств, оказавшиеся неподалеку. Они спасли девушку от навязчивого незнакомца с топором. На место происшествия первыми прибыли росгвардейцы, которые обезоружили и положили в наручниках на асфальт буйного незнакомца. 

Ранее Piter.tv сообщал, что в пожаре на Лиговском пострадали двое человек.

Фото: pexels
 

Теги: незнакомец с топором, спортсмены
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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