Москвич подал в суд на Шнурова и "Зенит" из-за ютуб-ролика

Москвич не простил Шнуру оскорблений в адрес столицы.

Москвич подал судебный иск против петербургской футбольной команды "Зенит", а также лидера музыкальной группировки Сергея Шнурова. Столичный житель заявил, что считает, что во время прямого эфира на YouTube-канале Z+ артист резко высказался о его родном городе. Циничные высказывания мужчина решил не прощать.

Примененная Шнуровым словесная форма является оскорбительной, содержит нецензурные, грубо-жаргонные слова и выражения, утверждает истец отмечают представители пресс-службы Объединенных судов по региону

Дело будет рассматриваться в Петроградском районном суде. Известно, что истцом выступает Андрей Разин. Он требует удалить выпуск шоу с интернет-платформы, а "Зенит" разместил официальные извинения на своем сайте.

Фото и видео: shnurovs