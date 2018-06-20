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Москвич подал в суд на Шнурова и "Зенит" из-за ютуб-ролика

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Москвич не простил Шнуру оскорблений в адрес столицы.

Москвич подал судебный иск против петербургской футбольной команды "Зенит", а также лидера музыкальной группировки Сергея Шнурова. Столичный житель заявил, что считает, что во время прямого эфира на YouTube-канале Z+ артист резко высказался о его родном городе. Циничные высказывания мужчина решил  не прощать.

Примененная Шнуровым словесная форма является оскорбительной, содержит нецензурные, грубо-жаргонные слова и выражения, утверждает истец

отмечают представители пресс-службы Объединенных судов по региону

Дело будет рассматриваться в Петроградском районном суде. Известно, что истцом выступает Андрей Разин. Он требует удалить выпуск шоу с интернет-платформы, а "Зенит" разместил официальные извинения на своем сайте.

Фото и видео: shnurovs

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Теги: зенит, иск против шнура, петроградский районный суд, сергей шнуров
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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