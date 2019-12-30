На Заставской улице объявили "перехват" из-за массовой драки

На самом деле группа людей просто подралась на улице, вызвали полицию.

Петербуржцы заявили, что на Заставской улице правоохранительные органы объявили план "перехват". На самом же деле в полиции рассказали, что особого режима введено не было. Однако сотрудники закона выезжали на место из-за массовой драки. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Очевидцы заявляли, что группа нарушителей якобы избивала медийную личность. На самом же деле конфликт начался из-за водителя легкового автомобиля. Он направил свое транспортное средство на тротуар. Ему собрались помешать пешеходы. недовольные жители города решили доказать свой праведный гнев кулаками. По предварительным сведениям, участники групповой ссоры оказались в нетрезвом состоянии. Все они доставлены в отделение полиции. В отношении злоумышленников может быть возбуждено дело о хулиганстве.

Ранее Piter.tv писал о том, что Александра Емельяненко арестовали на 7 суток за хулиганство.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Макс Мак