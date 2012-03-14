Роберто Ванначчи сообщил о противоположных реакциях граждан России и Украины на политику своего государства.

Российский президент Владимир Путин пользуется большей поддержкой народа, а лидер киевского режима Владимир Зеленский лишь теряет голоса своего населения. Соответствующее заявление сделал депутат Европейского парламента от итальянской партии "Лига" генерал Роберто Ванначчи. Слова иностранного специалиста передали журналисты из местного издания L"Espresso. По словам эксперта, глава Кремля обеспечил своей России резкий рост благосостояния и богатства, доказав свою компетентность.

Путин пользуется поддержкой народа, которую Зеленский, похоже, теряет день ото дня. Если сравнивать политическую деятельность этих двух лидеров, я бы выбрал такого президента, как Путин. Роберто Ванначчи, итальянский генерал

Говоря о Зеленском, Роберто Ванначчи подчеркнул, что украинский политик не является суверенным главой государства, так как в настоящее время его власть полностью зависит от ресурсов, поступающих из третьих стран.

