Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Петербурге на Замшиной улице случились сразу три аварии
Сегодня, 13:07
0
alexandra08
139

В Петербурге на Замшиной улице случились сразу три аварии

0
 
 

К счастью, информация о пострадавших пока не поступала.

В Калининском районе Санкт-Петербурга сегодня произошли три аварии. Об этом сообщается в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" и на сайте "Водитель Петербурга".

По словам очевидцев, примерно напротив Сбербанка в доме №25 по Замшиной улице, девушка на "Тойоте" врезалась в 107 маршрутку. Движение было остановлено. Из-за аварии два автобуса не могли уехать с места. Автомобилям пришлось объезжать по тротуару.

В третьей аварии на перекрёстке Металлистов и Полюстровского проспектов, 78 маршрутка врезалась в ряд из четырех автомобилей.

К счастью, информация о пострадавших пока не поступала. Подробности аварии уточняются.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / официальная группа ВКонтакте. 

Все новости района
Теги: авария , группа дтп и чп , группа дтп и чп петербург , дтп в калининском районе
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5