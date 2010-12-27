В Петербурге на Замшиной улице случились сразу три аварии

К счастью, информация о пострадавших пока не поступала.

В Калининском районе Санкт-Петербурга сегодня произошли три аварии. Об этом сообщается в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" и на сайте "Водитель Петербурга".

По словам очевидцев, примерно напротив Сбербанка в доме №25 по Замшиной улице, девушка на "Тойоте" врезалась в 107 маршрутку. Движение было остановлено. Из-за аварии два автобуса не могли уехать с места. Автомобилям пришлось объезжать по тротуару.

В третьей аварии на перекрёстке Металлистов и Полюстровского проспектов, 78 маршрутка врезалась в ряд из четырех автомобилей.

К счастью, информация о пострадавших пока не поступала. Подробности аварии уточняются.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / официальная группа ВКонтакте.