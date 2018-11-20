Что произошло в Петербурге 5 февраля

Piter.TV подготовил подборку главных происшествий за последние 24 часа.

Все ДТП и ЧП в Петербурге:

1. Трактор столкнулся с Приорой на проспекте Римского-Корсакова

С утра в Петербурге на проспекте Римского-Корсакова случилась авария - столкнулись трактор и Лада Приора. По словам очевидцев, трактор и автомобиль столкнулись не сильно, но перегородили другим машинам всю дорогу.

2. Петербуржец пожаловался на плохую уборку переулка Джамбула

Мужчина пожаловался: специалисты не торопятся устранять последствия снегопада на улицах городах. На видео петербуржец показал наледь на тротуарах. На видеозаписи также можно увидеть скопившийся на обочине снег, не убранный после очистки крыш.

3. Водитель "Газели" сбил знаки на Сенной площади

С утра 5 февраля очевидцы сняли на видео "Газель", попавшую в аварию на Сенной площади. Вероятно, водитель грузовика не смог справиться с управлением, потому что на записи видно осколки стекло и сбитые дорожные знаки

4. Автобус вместе с пассажирами загорелся на Пушкинском шоссе

Во вторник, 5 февраля, на Пушкинском шоссе загорелся автобус. По словам очевидцев на тот момент в нем находились пассажиры. Водитель быстро сориентировался: быстро вывел пассажиров и оградил автобус.

5. На улице Маршала Захарова жестоко избили человека

Утром 5 февраля во дворе на улице Маршала Захарова произошла драка. Один из мужчин жестоко избил другого. В драку вмешались двое других мужчин, пытавшиеся остановить нападающего. Они успокоили и оттолкнули неадекватного незнакомца.

Видео: Piter.TV