Житель Петербурга пожаловался на плохую уборку переулка Джамбула

Коммунальщики не торопятся убирать наледь и снег, сброшенный с крыш.

Днем 5 февраля в редакцию Piter.TV пришло видео от неравнодушного жителя Петербурга. На записи можно увидеть переулок Джамбула и то, как его убирают коммунальщики.

Молодой человек пожаловался на то, что специалисты не торопятся устранять последствия снегопада и перепадов температур на улицах городах. На видео он показал, что на тротуарах образовалась наледь. Кроме того, можно увидеть скопившийся на обочине снег, который не убрали после очистки крыш.

Ранее мы писали, что кусок льда упал на голову двухлетней малышке на проспекте Просвещения.

Видео: Piter.TV