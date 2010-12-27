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На Замшиной улице 91-летняя бабушка выпала из кона квартиры
Сегодня, 14:51
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lesjasap
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На Замшиной улице 91-летняя бабушка выпала из кона квартиры

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В Петербурге 91-летняя старушка не удержалась и выпала из окна. Женщина погибла.

В Калининском районе пожилая пенсионерка выпала из окна собственной квартиры. Соседка пострадавшей услышала сначала странные звуки, а потом стук. Выглянув не улицу, очевидица увидела распростертое тело, лежащее на асфальте. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и скорая помощь. Инцидент произошел около 17 часов вечера 19 апреля в здании 25 корпус 2 по Замшиной улице. Жертва несчастного случая не выжила. Пенсионерка проживала одна. Ей шел 91-ый год. 

В обстоятельствах падения разбираются правоохранительные органы. 

Напомним, что на Смоленской улице петербуржец изнасиловал школьницу.

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Теги: замшина улица , калининский район , падение , пенсионеры , происшествия спб
Категории: Новости СПб

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