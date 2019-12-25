Повреждения у машин небольшие, вероятно, обошлось без серьёзных травм.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что На Замшиной улице трактор "протаранил" маршруту. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла при повороте с Мечникова на Замшина.

"Сейчас сторону площади Калинина не проехать автобусам", —сказано в сообщении.

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. Однако участники движения вынуждены стоять на этом участке в пробке.

Ранее мы сообщали о том, что автобус сбил мужчину на переходе на Передовиков.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк