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На Замшиной улице трактор "протаранил" маршруту
Сегодня, 11:16
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IRINA_CHALKINA

На Замшиной улице трактор "протаранил" маршруту

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Повреждения у машин небольшие, вероятно, обошлось без серьёзных травм.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что На Замшиной улице трактор "протаранил" маршруту. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. 

Авария произошла при повороте с Мечникова на Замшина.

"Сейчас сторону площади Калинина не проехать автобусам",

—сказано в сообщении.

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. Однако участники движения вынуждены стоять на этом участке в пробке. 

Ранее мы сообщали о том, что автобус сбил мужчину на переходе на Передовиков.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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