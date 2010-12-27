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На Замшиной маршрутка с пассажирами случайно заехала на эвакуатор
Сегодня, 11:59
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Asyaromanenkova
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На Замшиной маршрутка с пассажирами случайно заехала на эвакуатор

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Очевидцы сообщают, что на Замшиной улице произошло ДТП с участием эвакуатора и маршрутного такси.

В понедельник, 20 ноября, авария произошла на Замшиной улице. По рассказам очевидцев, маршрутка заскочила на эвакуатор. При этом сам автопогрузчик просто стоял около обочины. О пострадавших не сообщается. Видимо, пассажиры маршрутки просто вышли из нее и пересели на другую.

На Замшиной маршрутка с пассажирами случайно заехала на эвакуаторНа Замшиной маршрутка с пассажирами случайно заехала на эвакуатор

На фото с места события видно, что у автобуса вывернуто колесо. Как машина смогла въехать на грузовую часть погрузчика – не известно.

Из-за ДТП в района собралась пробка. на снимках очевидцев видно несколько автобусов, которые не могут проехать из-за перегороженной дороги.

На Замшиной маршрутка с пассажирами случайно заехала на эвакуатор

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: замшина улица , новости спб , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия

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