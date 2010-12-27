На Замшиной маршрутка с пассажирами случайно заехала на эвакуатор

Очевидцы сообщают, что на Замшиной улице произошло ДТП с участием эвакуатора и маршрутного такси.

В понедельник, 20 ноября, авария произошла на Замшиной улице. По рассказам очевидцев, маршрутка заскочила на эвакуатор. При этом сам автопогрузчик просто стоял около обочины. О пострадавших не сообщается. Видимо, пассажиры маршрутки просто вышли из нее и пересели на другую.

На фото с места события видно, что у автобуса вывернуто колесо. Как машина смогла въехать на грузовую часть погрузчика – не известно.

Из-за ДТП в района собралась пробка. на снимках очевидцев видно несколько автобусов, которые не могут проехать из-за перегороженной дороги.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург