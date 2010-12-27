На Забалканском проезде в гараже сгорел "Форд"

Пожарные ликвидировали пожар за 20 минут.

Во Фрунзенском районе Петербурга вечером 24 октября горел гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. По данным спасателей, помещение воспламенилось на Забалканском проезде, 1.

Информация о проблеме поступила диспетчеру около 21 часа вечера. Спустя 20 минут специалистам удалось ликвидировать огонь. Известно, что в помещении никто не погиб. Однако в железобетонном ангаре выгорел автомобиль "Форд". В общей сложности пострадала конструкция размером 4*5.

В тушении пламени участвовали 14 человек личного состава экстренного ведомства, а также 3 единицы спецтехники.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Парнасной улице ночью горел автосервис.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб