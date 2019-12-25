На ЗСД зафиксировали рекордный показатель транспортного потока

Во вторник, 29 сентября, стало известно о том, что на Западном скоростном диаметре Петербурга зафиксировали рекордный показатель транспортного потока. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы".
Как оказалось в минувшую пятницу, 29 сентября, на ЗСД было совершено более 373 тысяч транзакций. Такой показатель на 5 % больше, чем за аналогичный период в 2019 году.
Также большой прирост трафика зафиксировали в минувшие выходные. В субботу рост составил 15,5%, а в воскресенье — рекордные 20,5%.
Ранее мы сообщали о том, что на Малой Балканской столкнулись три иномарки.
Фото:pixabay
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