На ЗСД зафиксировали рекордный показатель транспортного потока

На трассе было совершено 373 тысячи транзакций, что на 5 % больше показателей прошлого года за аналогичный период.

Во вторник, 29 сентября, стало известно о том, что на Западном скоростном диаметре Петербурга зафиксировали рекордный показатель транспортного потока. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы".

Как оказалось в минувшую пятницу, 29 сентября, на ЗСД было совершено более 373 тысяч транзакций. Такой показатель на 5 % больше, чем за аналогичный период в 2019 году.

Также большой прирост трафика зафиксировали в минувшие выходные. В субботу рост составил 15,5%, а в воскресенье — рекордные 20,5%.

Ранее мы сообщали о том, что на Малой Балканской столкнулись три иномарки.

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