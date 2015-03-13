На ЗСД вернулась пожарная мотогруппа МЧС

В этом году у мотогруппы улучшенная боевая экипировка.

На первое дежурство вышли группы быстрого реагирования на ЗСД. Об этом 31 мая рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Смена длится с 9:00 до 22:00. В этом году у мотогруппы улучшенная боевая экипировка. Пожарно-спасательные мотоциклы BMW оборудованы первичными средствами пожаротушения и гидравлическим инструментом.

По словам начальника специализированной пожарно-спасательной части им А.П. Кудряшова Александра Пантелеева, в обязанности группы входит оказание первой помощи — тушение пожара, эвакуация пострадавших до прибытия основных сил.

Ранее мы сообщали, что в пожаре на Энгельса пострадала женщина. Она была госпитализирована в медицинское учреждение.

Фото: Piter.tv

