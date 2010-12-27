На Южном шоссе отравилась молодежь: двое погибли девушку откачивают

Во Фрунзенском районе трое молодых людей отравились неизвестным веществом. Пострадавших забрали из квартиры по Южному шоссе медики скорой помощи. Врачи установили, что 24-летний парень и 20-летняя девушка погибли на месте, еще одну жертву пытаются спасти. В настоящее время пострадавшую жительницу Мурманской области откачивают в городской больнице.
В ситуации разбираются правоохранительные органы. Оперативники установили, что трупы были обнаружены около 11 часов утра 16 апреля в доме под номером 53 корпус 2 по Южному шоссе. Оттуда тела сразу направились в морг на вскрытие. Эксперты устанавливают причины смерти петербуржцев. Какой препарат именно привел к трагедии на данный момент неизвестно.