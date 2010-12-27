На Южном шоссе отравилась молодежь: двое погибли девушку откачивают

Во Фрунзенском районе трое человек отравились. Двоих спасти не удалось, за жизнь молодой девушки сейчас борются врачи.

Во Фрунзенском районе трое молодых людей отравились неизвестным веществом. Пострадавших забрали из квартиры по Южному шоссе медики скорой помощи. Врачи установили, что 24-летний парень и 20-летняя девушка погибли на месте, еще одну жертву пытаются спасти. В настоящее время пострадавшую жительницу Мурманской области откачивают в городской больнице.

В ситуации разбираются правоохранительные органы. Оперативники установили, что трупы были обнаружены около 11 часов утра 16 апреля в доме под номером 53 корпус 2 по Южному шоссе. Оттуда тела сразу направились в морг на вскрытие. Эксперты устанавливают причины смерти петербуржцев. Какой препарат именно привел к трагедии на данный момент неизвестно.

