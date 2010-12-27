На севере Петербурга троллейбус сбил женщину

Страшное ДТП произошло в Петербурге. Есть пострадавшие.

26 октября в Санкт-Петербурге на углу перекреста Есенина и Просвещения троллейбус по предварительной информации сбил женщину.

Очевидцы сообщают, что транспорт ехал на зеленый, на полной скорости, а потом последовал удар. Под колеса попал человек. Один из пассажиров рассказал, что видел, как на дорогу внезапно выбежала женщина, водитель не смог остановиться вовремя.

На место происшествия прибыло 4 скорых, чтобы оказать помощь всем пострадавшим. Ведется дальнейшая проверка.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург