На "Яндекс. Погоде" появилась карта пыльцы для аллергиков

В Петербурге горожане уже часто замечают в воздухе пыльцу ольхи и берёзы.

Сервис "Яндекс. Погода" представил карту, показывающую концентрацию пыльцы в воздухе. Этой информацией в среду, 25 апреля, поделились в пресс-службе компании. Теперь пользователи сервиса могут узнать, где будут цвести растения, вызывающие аллергию.

В Петербурге горожане уже часто замечают в воздухе пыльцу ольхи и берёзы. В связи с этим событием "Яндекс. Погода" запускает карту, показывающую концентрацию аллергенов в воздухе. Сервис даст пользователям всю необходимую информацию о состоянии воздуха на неделю вперед. Специалисты ссылаются на данные Aerostate. Эта компания учитывает зависимость фаз цветения от температуры и информацию "Яндекс. Погоды" о ветре и осадках.

Благодаря актуальной карте пыльцы люди, к примеру, смогут определить, куда уехать на те даты, когда ожидается пик цветения. Пресс-служба "Яндекса"

В городе весной и летом можно увидеть семена ольхи и орешника, хотя эти растения не цветут рядом. Сервис проинформирует о пыльце, которую приносит ветром из других регионов. На карте также доступен прогноз, построенный с использованием статистики. Он охватывает последние семь лет. Изучив эту информацию, человек может заранее подготовиться к сезону аллергии. Сервис "Яндекс. Здоровье" подскажет, что нужно делать в сезон аллергии и даже свяжет с врачом.

Карта уже доступна в Сети. Она сообщает о пятнадцати самых распространённых аллергенах. На ней изображены вся европейская часть России, а также Молдова, регионы Беларуси, Украины, Казахстана и другие соседние страны.

Фото: Яндекс.